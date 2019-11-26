"Масштабная спецоперация": полиция накрыла синдикат наркоторговцев, один из ее членов - депутат ОТГ (фото, видео)

Правоохранители задержали 20 участников межрегионального синдиката наркоторговцев, изъяв наркотиков на 25 млн грн.

Правоохранители в ходе масштабной спецоперации задержали 20 участников межрегионального синдиката наркоторговцев, изъяв наркотиков на 25 млн грн.

Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

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Отмечается, что сегодня, 26 ноября, правоохранители проводят спецоперацию, в которой задействованы почти полтысячи сотрудников полиции и прокуратуры, для ликвидации деятельности наркосиндиката и задержания лидеров и активных участников.

Сейчас задержаны двое организаторов, жителей Львовской области, один из них – действующий депутат объединенной территориальной общины, и 18 участников преступной группы. Ранее по этому делу правоохранители из Белоруссии задержали еще двух участников преступной организации.

По данным Нацполіції, во время документирования деятельности преступной группы оперативники установили места нахождения пятерых нарколабораторий на территории Львовской и Черкасской областей, мощности которых позволяли производить «товар» в промышленных масштабах. Кроме того, лидеры наркобизнеса наладили выращивание наркосодержащих растений, а с целью расширения ассортимента продукции» организовали их закупку у других лиц, деятельность которых полицейские также задокументировали.

«Сбывали наркотические средства и психотропные вещества как в областных и крупных районных центрах Украины (более 100 населенных пунктов), так и на территории Молдовы и Беларуси», - говорится в сообщении.

Для сбыта части произведенной продукции, приема и оплаты заказов злоумышленники использовали интернет-магазин. Оплата заказа осуществлялась через цифровую платежную платформу, электронные кошельки или с помощью криптовалюты. Также использовалась так называемая система «закладок».

По сведениям правоохранителей, в целом функционирование наркобизнеса обеспечивали около 50 человек, жители Львовской, Киевской, Черкасской, Харьковской, Черниговской и Днепропетровской областей, в возрасте от 18-ти до 39-ти лет.

По предварительным подсчетам, только через интернет-магазин было реализовано наркотиков и психотропных веществ почти на 21 млн грн.

По результатам проведения почти 100 одновременных санкционированных обысков полицейские изъяли более 46 кг наркотических средств и психотропных веществ, а также 170 литров прекурсоров стоимостью 25 млн грн.

Кроме этого, изъято 24 тыс. долл., 1100 евро и 38,6 тыс. грн, больше двух десятков банковских карточек и мобильных телефонов, оружие и патроны различного калибра, боеприпасы, «черновые» записи с данными о «движение» наркотиков, дилеров, «клиентуру» и должников, а также 6 автомобилей премиум-класса.

Следственные действия продолжаются. После их завершения будет решаться вопрос относительно сообщения задержанным о подозрении и избрания меры пресечения. На изъятое во время процессуальных мероприятий имущество и имущество участников преступной организации будет наложен арест.