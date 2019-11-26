Групповое изнасилование студентки в Умани: у молодчиков изъяли "арсенал" презервативов

Со своими обидчиками девушка познакомилась в интернете.

В Умани 16-летнюю студентку первого курса изнасиловали пьяные молодчики.

Об этом говорится в сюжете «Чрезвычайных новостей».

Читайте такжеГрупповое изнасилование двух девочек в Одессе: задержаны все четверо преступниковОтмечается, что девушка познакомилась с двумя парнями 18 и 24 лет в интернете. Юноши решили изрядно гульнуть и для этого взяли в кредит 5 тысяч гривен, на которые арендовали квартиру и запаслись контрацептивами.

«Договорились, что поедем в Умань, возьмем в кредит. Себе возьмем одеться что-то и на остальное погуляем, снимем квартиру на двое суток», – рассказал один из парней.

Сначала выпивали, а потом уже 18-летнему парню захотелось чего-то большего. Получив отказ, подвыпивший молодой человек ударил девушку, и пригрозив физической расправой, изнасиловал. Крики девушки и все, что происходило за стенкой, слышал товарищ насильника, однако никаких мер не предпринял, чтобы как-то ему помешать.

По словам девушки, ей угрожали убийством, если кому-то расскажет о том, что произошло. Наконец, ей удалось вырваться из квартиры и позвонить родителям, которые уже потом и вызвали полицию.

Во время обысков у парней изъяли «целый арсенал» из 171 презерватива.

Как ранее сообщал УНИАН, на Харьковщине полиция задержала 49-летнего мужчину за изнасилование 14-летней падчерицы.