На Харьковщине мужчина насиловал падчерицу-сироту

Когда мужчина увидел полицию, то пытался покончить жизнь самоубийством, ударив себя ножом в живот.

На Харьковщине полиция задержала 49-летнего мужчину за изнасилование 14-летней падчерицы.

Об этом сообщает ГУНП в Харьковской области.

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По информации полиции, родные родители 14-летней девушки умерли. Воспитанием ребенка занимался отчим. Вечером 20 ноября мужчина заставил несовершеннолетнюю совершить с ним половой акт.

Когда мужчина увидел полицию, то пытался покончить жизнь самоубийством, ударив себя ножом в живот. Мужчина был доставлен в больницу.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Правонарушителю грозит от 7 до 12 лет тюремного заключения.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия, следствие продолжается.