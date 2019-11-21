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На Харьковщине мужчина насиловал падчерицу-сироту

14:17, 21 ноября 2019
Происшествия
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Правонарушителю грозит от 7 до 12 лет тюремного заключения / pixabay.com

Об этом сообщает ГУНП в Харьковской области.

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По информации полиции, родные родители 14-летней девушки умерли. Воспитанием ребенка занимался отчим. Вечером 20 ноября мужчина заставил несовершеннолетнюю совершить с ним половой акт.

Когда мужчина увидел полицию, то пытался покончить жизнь самоубийством, ударив себя ножом в живот. Мужчина был доставлен в больницу.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Правонарушителю грозит от 7 до 12 лет тюремного заключения.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия, следствие продолжается.

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Теги: #полиция#дети#Харьковщина#изнасилованиепогода в Харькове