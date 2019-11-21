На Харьковщине мужчина насиловал падчерицу-сироту
14:17, 21 ноября 2019Происшествия
371 0
Когда мужчина увидел полицию, то пытался покончить жизнь самоубийством, ударив себя ножом в живот.
Правонарушителю грозит от 7 до 12 лет тюремного заключения / pixabay.com
На Харьковщине полиция задержала 49-летнего мужчину за изнасилование 14-летней падчерицы.
Об этом сообщает ГУНП в Харьковской области.
Читайте такжеНа Волыни за групповое изнасилование девушки задержаны трое мужчин
По информации полиции, родные родители 14-летней девушки умерли. Воспитанием ребенка занимался отчим. Вечером 20 ноября мужчина заставил несовершеннолетнюю совершить с ним половой акт.
Когда мужчина увидел полицию, то пытался покончить жизнь самоубийством, ударив себя ножом в живот. Мужчина был доставлен в больницу.
Следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Правонарушителю грозит от 7 до 12 лет тюремного заключения.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия, следствие продолжается.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter