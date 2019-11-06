В Житомирской области осуждена компания молодежи, которая до смерти избила 17-летнюю девушку

Знакомые избили девушку якобы за долг в 500 гривен.

В Житомирской области осуждены пять человек, которые в октябре 2017 года в г. Малин избили до смерти и оставили умирать на улице 17-летнюю девушку.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Житомирской области Татьяна Гоша.

По ее словам, приговором Малинского районного суда четыре человека – мужчина и трое женщин – признаны виновными в совершении преступления по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) УК Украины, им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет (мужчине) и 8 лет (женщинам).

Еще один фигурант уголовного производства приговором суда признан виновным в совершении преступления по ч. 3 ст. 136 (неоказание помощи, повлекшее смерть потерпевшего) УКУ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года.

По сведениям прокуратуры, досудебным расследованием установлено, что в Малине четверо местных жителей, 1996-1997 годов рождения, один из которых неоднократно был судим, якобы под предлогом выяснения отношений по поводу кражи денег несовершеннолетней, вызвали ее из дома и насильно доставили к бывшему складу химикатов.

«Там, ночью, в безлюдном месте, продолжая выпивку, нетрезвая компания по очереди била девушку», - говорится в материалах дела.

Отмечается, что затем один из нападавших позвал родственника, чтобы тот посоветовал, как поступить с потерпевшей. Однако этот человек, осознавая, что девушка из-за побоев находится в опасном для жизни состоянии, помощи ей не оказал. Лишь утром случайные прохожие вызвали медиков. Однако после оказания медицинской помощи пострадавшая, не приходя в сознание, умерла.

«В ходе судебного разбирательства обвиняемые не признавали своей вины. Однако прокурором предоставлены неопровержимые доказательства совершения ими преступления. Малинский районный суд поддержал принципиальную позицию прокуратуры и назначил наказание, соразмерное тяжести совершенного преступления», - добавили в прокуратуре.

Как сообщал УНИАН, 18 октября 2017 года прохожие в г. Малин Житомирской области в районе железнодорожного вокзала нашли обнаженную в бессознательном состоянии девушку. Позже выяснилось, что ее избили знакомые якобы за кражу денег.

Как стало известно позже, потерпевшей оказалась 17-летняя Елена Жураховская. После смерти девушки уголовное производство в отношении подозреваемых переквалифицировали на ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) УК.