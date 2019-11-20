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На шахте "Пивнична" в Донецкой области произошел масштабный пожар

11:41, 20 ноября 2019
Происшествия
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Огонь охватил полторы тысячи квадратных метров кровли / Фото: УНИАН

Об этом сообщается на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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По данным ГСЧС, сегодня в 05:44 спасателям поступило сообщение о пожаре на шахте «Пивнична», которая расположена в пгт Пивничное Торецкой городского совета.

На месте пожарные выяснили, что горит кровля административного здания на площади 1500 кв. м.

Все работы на предприятии были остановлены, добыча угля не проводилась, под землей горняков не было.

Информации о погибших и пострадавших не поступало.

В 07:45 пожар локализовали, а в 10:16 - ликвидировали.

Причина пожара устанавливается.

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Теги: #пожар#шахта#Донецкая областьпогода в Донецке