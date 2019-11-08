Зеленский подписал изменения в бюджет-2019 для увеличения расходов на зарплаты шахтерам

Закон позволяет Киеву не возвращать в госбюджет часть обязательств Киевского горсовета в объеме расходов городского бюджета, предусмотренных в 2019 году на строительство участка метро на Виноградарь.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал изменения в закон о государственном бюджете на 2019 год, предусматривающие увеличение расходов на выплату зарплат шахтерам.

Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

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«Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2019 год» № 265-IX, принятый Верховной Радой 31 октября 2019 года», - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что закон имеет целью обеспечить решение важных социальных вопросов и эффективное использование средств государственного бюджета в процессе его исполнения в текущем году.

В частности, документом предусмотрено уменьшение доходной части бюджета на 18,8 млрд грн и расходной части – на 19,1 млрд грн, а также увеличение объема предоставления кредитов из государственного бюджета на 1,4 млрд грн и дефицита госбюджета – на 1,1 млрд грн.

Законом увеличены расходы по следующим бюджетным программам: 1 млрд грн – для выплаты заработной платы шахтерам и недопущения отключения шахт от электроснабжения; 1,4 млрд грн – для повышения уровня денежного обеспечения военнослужащих; 500 млн грн – для финансового обеспечения ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в случае их наступления (резервный фонд); 787 млн грн – на мероприятия по социальной, трудовой и профессиональной реабилитации лиц с инвалидностью; 354,6 млн грн – для финансирования социальной защиты граждан, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы; 300 млн грн – на предоставление государственной поддержки для строительства (приобретения) доступного жилья.

Также, добавили в пресс-службе, закон позволяет Киеву не возвращать в государственный бюджет часть обязательств Киевского городского совета в объеме расходов городского бюджета, предусмотренных в 2019 году на строительство участка Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции «Сырец» на жилой массив Виноградарь.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.