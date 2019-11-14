Сорвала с шеи цепочку: в школе в Киеве женщина ограбила 6-летнюю девочку

После совершенного воровка попыталась скрыться, однако его быстро разыскали правоохранители.

В Киеве в одной из школ ограбили ученицу. Преступница зашла в помещение, сорвала с шеи шестилетней девочки золотую цепочку и попыталась скрыться. Однако воровку оперативно задержали правоохранители.

Об этом сообщает пресс-служба киевской полиции.

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Как только правоохранители получили сообщение о грабеже в школе на улице Гната Юры, они немедленно прибыли на место происшествия.

Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, полицейские установили причастную к преступлению 35-летнюю девушку, ранее судимую за кражи и мошенничества, и задержали ее.

Теперь правонарушительнице грозит до 6 лет лишения свободы в соответствии с ч. 2 ст. 186 (Грабеж) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении ей подозрения. Меру пресечения задержанной изберет суд.

Как сообщал УНИАН, в Киеве к 15 годам лишения свободы приговорили жителя Николаева, который во время секса «по неосторожности» убил свою партнершу током, и испугавшись разоблачения, задушил ее дочь.