Попробовал электроразряд во время секса: в Киеве осудили николаевца за двойное убийство

В суде мужчина не признавал свою вину.

В Киеве суд приговорил к 15 годам лишения свободы жителя Николаева, который во время секса «по неосторожности» убил свою партнершу током, и испугавшись разоблачения, задушил ее дочь.

Об этом пишет издание «Преступности.нет» со ссылкой на приговор Шевченковского райсуда Киева.

Читайте такжеВ Днепре 19-летний парень получил пожизненное за двойное убийство своих соседейОтмечается, что применить ток во время секса предложила сама партнерша «с целью удовлетворения половой страсти».

«Обвиняемый закрепил провода на запястьях женщины и подключил к сети – из-за удара током она погибла. Потом он испугался, что дочь погибшей может разоблачить его в причастности к смерти женщины. Он пошел к ней в комнату, накинул ей на шею провод и задушил», – отмечается в сообщении.

В суде мужчина не признавал свою вину. Однако суд, исследовав доказательства, признал его виновным в убийстве по неосторожности и в умышленном убийстве.

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