В Киеве мужчина обстрелял сотрудников банка, которые пришли к нему из-за кредита

В результате инцидента ранение в ногу получил один из сотрудников финучреждения.

В Киеве мужчина открыл огонь по сотрудникам банковского учреждения, которые пришли к нему домой из-за невыплаченного кредита.

Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

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Отмечается, что сначала мужчина позвонил на спецлинию 102 и заявил, что неизвестные пытаются выломать дверь его квартиры на улице Лисковского, а затем поступило сообщение о стрельбе по указанному адресу.

На момент приезда правоохранителей двери квартиры были открыты, а внутри помещения находились пятеро представителей банка и владелец дома.

Полицейские установили, что представители финучреждения пришли к киевлянину с целью проверки имущества, которое стало собственностью банка по причине невыплаты кредита. Тот в ответ достал травматический пистолет для отстрела резиновыми пулями и произвел два выстрела.

В результате инцидента один из работников банка был госпитализирован в больницу с непроникающим ранением ноги.

На просьбу полицейских владелец дома предоставил разрешение на оружие. В общем коридоре эксперты нашли и изъяли две стреляные гильзы.

Как сообщал УНИАН, полицейские задержали четырех киевлян, которые подозреваются в похищении, истязании людей, а также нанесении телесных повреждений полицейскому.