Похитили и пытали семью уборщицы: в Киеве задержали преступную группу (фото, видео)

Один из фигурантов попался правоохранителям пьяным за рулем «Bentley».

Полицейские задержали четырех киевлян, которые подозреваются в похищении, пытках людей, а также нанесении телесных повреждений полицейскому.

Об этом сообщили в Департаменте внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

Читайте такжеВ Киеве мужчина с товарищем похитил и убил экс-женуОтмечается, что группу подозреваемых установили в ходе расследования преступной схемы, которая реализовывалась отдельными сотрудниками Государственной миграционной службы.

«Одного из фигурантов разоблачили патрульные полицейские Киева за рулем автомобиля «Bentley». 32-летний мужчина находился в состоянии опьянения, поэтому не справился с управлением и врезался в дерево. На требование полицейских предъявить документы стал вести себя агрессивно, попытался убежать. При задержании нарушитель стал оказывать сопротивление и нанес телесные повреждения инспектору полиции», – говорится в сообщении.

Одновременно полицейские установили, что два родных брата задержанного – 35 и 36 лет – вместе с 40-летним знакомым прибегли к похищению людей. Применяя угрозы, злоумышленники посадили в свои автомобили «Mercedes» жительницу Киева, ее дочку и мужа и вывезли в частный дом в Киевской области.

«Женщина работала у одного из похитителей домашней уборщицей. Впоследствии владелец квартиры обвинил ее в похищении 20 тысяч долларов. Пленницу связали и начали бить и пытать, требуя признаться в краже и вернуть деньги. На следующий день похитители отвезли семью в Киев и пригрозили расправой, в случае обращения в правоохранительные органы. С многочисленными телесными повреждениями и нервным срывом киевлянка попала в больницу», – добавили в полиции.

Сейчас злоумышленникам объявлено о подозрении. Одному злоумышленнику – по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа), другим – по ч. 2 ст. 127 (пытки) и ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

Как ранее сообщал УНИАН, на Николаевщине задержали вооруженную банду, причастную к похищению людей.