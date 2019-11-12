В Одессе трамвай с пассажирами сошел с рельсов и врезался в столб

Сегодня в Киевском районе Одессы трамвай с пассажирами сошел с рельсов и врезался в столб.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления патрульной полиции в Одесской области, ДТП произошло на проспекте Небесной Сотни, 10.

Как отмечается, вагон сошел с рельсов и врезался в электрическую опору.

В результате ДТП пострадала женщина-пассажир, 1959 года рождение, она доставлена в больницу. На место ЧП вызван следователь по ДТП.

В результате аварии, вагон, следовавший по маршруту № 13, получил значительные повреждения. Железобетонная опора также повреждена.

Как отметили в пресс-службе мэрии Одессы, по предварительным данным, трамвай сошел с рельсов из-за превышения скорости водителем при прохождении стрелочного перехода. По данным пресс-службы, он будет привлечен к дисциплинарной ответственности.