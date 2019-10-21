В Одессе автокран врезался в трамвай с пассажирами (фото)

В результате ДТП пострадал водитель трамвая. Трамвайный вагон получил значительные механические повреждения.

Сегодня в Суворовском районе Одессы столкнулись трамвай, в котором находились пассажиры, и автокран.

Как сообщили УНИАН в управлении патрульной полиции в Одесской области, авария произошло около 17.00 на улице Николаевская дорога.

По предварительным данным, водитель грузового автокрана при выезде с прилегающей территории не убедился в безопасности, не предоставил преимущество в движении трамваю, в результате чего произошло столкновение.

«За медицинской помощью обратился водитель трамвая», - сообщили в управлении.

Трамвайный вагон, следовавший по маршруту №7, получил значительные механические повреждения.

Как добавили в коммунальном предприятии «Одесгорэлектротранс», на улице Николаевская дорога грузовой автомобиль «КАМАЗ» (автокран) не предоставил преимущество в движении вагона трамвайного маршрута №7, в результате чего произошло ДТП. По предварительным данным, пострадавших среди пассажиров нет, водитель трамвая был доставлен в медицинское учреждение с травмой ноги.

Движение маршрутов №№1 и 7 временно приостановлено.

Сейчас на месте происшествия работает следователь.

По словам очевидцев, автокран, врезавшись в трамвай, «протянул» его несколько метров.