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В Одессе автокран врезался в трамвай с пассажирами (фото)

18:52, 21 октября 2019
Происшествия
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Водитель трамвая был доставлен в больницу / фото: Управление патрульной полиции Одесской области

Как сообщили УНИАН в управлении патрульной полиции в Одесской области, авария произошло около 17.00 на улице Николаевская дорога.

По предварительным данным, водитель грузового автокрана при выезде с прилегающей территории не убедился в безопасности, не предоставил преимущество в движении трамваю, в результате чего произошло столкновение.

«За медицинской помощью обратился водитель трамвая», - сообщили в управлении.

Трамвайный вагон, следовавший по маршруту №7, получил значительные механические повреждения.

Как добавили в коммунальном предприятии «Одесгорэлектротранс», на улице Николаевская дорога грузовой автомобиль «КАМАЗ» (автокран) не предоставил преимущество в движении вагона трамвайного маршрута №7, в результате чего произошло ДТП. По предварительным данным, пострадавших среди пассажиров нет, водитель трамвая был доставлен в медицинское учреждение с травмой ноги.

Движение маршрутов №№1 и 7 временно приостановлено.

Сейчас на месте происшествия работает следователь.

По словам очевидцев, автокран, врезавшись в трамвай, «протянул» его несколько метров.

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