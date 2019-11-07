Стычка фанатов во Львове: открыто два уголовных производства

Обращения от лиц, которые могли травмироваться во время столкновения, в полицию не поступали.

Во Львове полиция открыла два уголовных производства по факту столкновения около 100 футбольных фанатов, произошедшего вчера вечером в центре города.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

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Отмечается, что в настоящее время следствием возбуждены уголовные производства по ч. 3 ст. 296 (хулиганство) УК Украины и по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины. Санкции статей предусматривают наказание - лишение свободы на срок до пяти лет.

По данным ведомства, в полицию обращений от лиц, которые могли травмироваться во время столкновения, не поступало.

Как сообщал УНИАН, 6 ноября около 23.15 в полицию Львова поступило сообщение о массовой драке в центре города.

Полицейские пресекли столкновение, участие в которой принимали около ста футбольных фанатов из Украины и Франции.

Для установления обстоятельств происшествия в Галицкий отдела полиции были доставлены 12 участников столкновения, из которых четверо львовяне, остальные - иностранцы.

Во время столкновения пострадали двое полицейских и повреждены два служебных автомобиля.