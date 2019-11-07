Футбольные фанаты устроили массовую драку в центре Львова, травмированы полицейские (видео)
Во Львове полицейские пресекли массовую драку футбольных фанатов.
Как сообщает пресс-служба полиции Львовской области, во время пресечения драки двое правоохранителей получили травмы. Повреждены два служебных автомобиля.
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Информация о столкновении на Галицкой площади поступила полиции около 23:15, вечером 6 ноября.
На место происшествия направили патрульных, спецподразделение ТОР, полицию охраны, следственно-оперативную группу и сотрудников других полицейских подразделений.
Участие в драке принимали около ста человек - футбольные фанаты из Украины, Франции и Германии. Полиция прекратила драку и доставила в отдел двенадцать участников стычки - из них четверо львовян в возрасте 20-22 года, остальные – иностранцы.
Обстоятельства и участники инцидента устанавливаются.
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Напомним, в феврале в центре Киева подрались ультрас Динамо и немецкого Айнтрахта.