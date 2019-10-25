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На Троещине в Киеве взорвали гранату (фото, видео)

07:28, 25 октября 2019
Происшествия
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Предварительно установлено, что неизвестный бросил гранату / Информатор

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Об этом сообщает Информатор.

Детонация произошла около 00.40. По словам сотрудников охранной фирмы, которые приехали на место происшествия, взрыв прогремел в проходе между МАФами. С фасада все было закрыто ролетом.

Злоумышленник зашел на территорию рынка и бросил взрывчатку. По информации полиции, мужчина был сам.

Предварительно установлено, что это была граната. На месте остались осколки взрывного устройства.

Ударная волна побила стекла в нескольких зданиях. Детали выясняются.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 24 октября, в Киеве неизвестные забросали камнями три автобуса, которыми перевозили футбольных болельщиков матча Динамо (Украина) - Копенгаген (Дания).

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Теги: #Киев#граната#взрывпогода в Киеве