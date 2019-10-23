Полиция назвала главную версию ночного взрыва в центре Киева (видео)

Как сообщают пользователи социальных сетей, одним из погибших является участник Антитеррористической операции Виктор Дегтярев (позывной «Сэнсэй»).

Полиция рассматривает неосторожное обращение с гранатой в качестве основной версии взрыва на улице Пушкинской в Киеве.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

Как сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, погибшие мужчины были знакомы между собой. Они общались возле офиса на улице Пушкинской, где прогремел взрыв. Есть свидетели, а также записи с камер видеонаблюдения, которые подтверждают, что к ним никто не подходил и у них ни с кем конфликтов не было.

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«Основной версией остается неосторожное обращение с гранатой. Мы провели осмотр места происшествия и офисного помещения, где обнаружили остатки алкогольных напитков. Также по месту жительства одного из погибших во время обыска мы выявили и изъяли запал от боевой гранаты», - добавил Корищенко.

Следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщают пользователи социальных сетей, одним из погибших является участник Антитеррористической операции Виктор Дегтярев (позывной «Сэнсэй»).