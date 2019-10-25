В центре Киева автобусы с футбольными фанатами забросали камнями (фото)

В трех автобусах были разбиты окна.

В четверг, 24 октября, в Киеве неизвестные забросали камнями три автобуса, которыми перевозили футбольных болельщиков матча Динамо (Украина) - Копенгаген (Дания).

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Об этом сообщает пресс-служба Полиции Киева.

По информации правоохранителей, инцидент произошел на улице Большой Васильковской.

В результате действий хулиганов никто из пассажиров автобуса или прохожих не пострадал. В трех автобусах были разбиты окна.

В отделение полиции доставили пятерых человек, которые находились недалеко от места происшествия. Их причастность к правонарушению проверяется полицейскими.

"Следственным отделом Печерского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам грозит до четырех лет лишения свободы", - отметили в полиции.

Как сообщал УНИАН, 24 октября на НСК "Олимпийский" в Киеве состоялся матч третьего тура группового этапа Лиги Европы между киевским "Динамо" и датским "Копенгагеном". Команды сыграли вничью - 1:1.