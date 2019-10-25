Полиция показала фото подозреваемого в нападении на активистку в Запорожье

В совершении тяжкого преступления обоснованно подозревается мужчина, которому на вид 30-40 лет.

Полиция Запорожской области обнародовала фото мужчины, которого подозревают в вооруженном нападении на активистку.

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Об этом сообщении пресс-служба полиции Запорожской области на странице в Facebook.

"В совершении тяжкого преступления обоснованно подозревается мужчина, которому на вид 30-40 лет, ростом около 170-175 см, славянской внешности, среднего телосложения, волосы темно-русые, имеет залысины на лбу, глаза выпуклые, был одет в черную одежду", - говорится в сообщении.

В полиции гарантируют анонимность и готовы предоставить вознаграждение за любую информацию, которая поможет установить местонахождение подозреваемого.

Как сообщал УНИАН, в Запорожье полицейские разыскивают злоумышленника, который нанес ножевое ранения женщине и скрылся с места происшествия. Девушка является руководителем общественной организации "Запорожский цыганский центр "Лачо Дром" и женой запорожского общественного активиста, лидера организации "Антикоррупционный движение Запорожья" Константина Белова.