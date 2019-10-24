Ударил ножом в сердце: в Запорожье напали на известную активистку

Девушка является руководителем общественной организации «Запорожский ромский центр «Лачо Дром» и женой запорожского общественного активиста, лидера организации «Антикоррупционное движение Запорожье» Константина Белова».

В Запорожье полицейские разыскивают злоумышленника, который нанес ножевое ранение женщине и скрылся с места происшествия.

Как информирует отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Запорожской области, сегодня в 12:20 к правоохранителям поступило сообщение из больницы о том, что к ним доставлена женщина с ножевым ранением.

Читайте такжеДело Гандзюк: ГПУ обновила прокуроров и план досудебного следствия

Полицейскими установлено, что в подъезде дома по улице Европейской неизвестный мужчина нанес ножевое ранение женщине, 1995 года рождения, и скрылся.

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности и местонахождения злоумышленника.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Согласно информации президента Ассоциации национальных меньшинств Запорожской области Науфаля Хамдани, которую он обнародовал в Facebook, в результате нападения пострадал руководитель общественной организации «Запорожский ромский центр «Лачо Дром» Анжелика Белова.

Читайте такжеОдесский активист Михайлик заявил о прекращении досудебного расследования по делу о покушении на него

«В Запорожье на улице Европейской напали на известную активистку Анжелику Белову. Девушка является руководителем общественной организации «Запорожский ромский центр «Лачо Дром» и женой запорожского общественного активиста, лидера организации «Антикоррупционное движение Запорожье» Константина Белова», - рассказал он.

По его словам, злоумышленник после долгого преследования напал на женщину в подъезде и нанес удар ножом в область сердца. Сейчас пострадавшая находится в реанимации. Её оперируют.