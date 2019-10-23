Похищенного на Киевщине младенца нашли, ребенок жив и невредим – МВД (фото)

Личность похитительницы установили, ее уже задержали.

Похищенного в поселке Коцюбинское Киевской области 3-месячного младенца нашли.

Об этом говорится в сообщении Министерства внутренних дел (МВД) в Twitter.

Читайте такжеВ Киеве мужчина с товарищем похитил и убил экс-жену«Ребенок жив и невредим, в дальнейшем его осмотрят медики. Продолжаются следственные действия, полицейские устанавливают причины похищения», – сообщили в МВД.

В министерстве напомнили, что по факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

В полиции Киевской области сообщили, что личность похитительницы установили, ее уже задержали в Софіїйской Борщаговке.

Как сообщал УНИАН, 23 октября в поселке Коцюбинское Киевской области неизвестная женщина похитила 3-месячного младенца у матери и увезла на машине в неизвестном направлении.

Позже стало известно о том, что полиция нашла автомобиль, на котором вывезли малыша.