На Киевщине неизвестная похитила 3-месячного младенца: введен план-перехват (фото)

Похитительница с черными волосами, в очках, была одета в жилет синего цвета и джинсы.

В среду, 23 октября в поселке Коцюбинское Киевской области неизвестная женщина похитила 3-месячного младенца у матери и увезла на машине в неизвестном направлении.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

Читайте такжеПьяный отец разъезжал по Киеву с младенцем в авто (фото)Отмечается, что одинокая мать накануне познакомилась с якобы волонтерами, которые предложили обменять детские вещи.

«Не видя опасности, женщина дала подержать ребенка злоумышленнице, которая внезапно схватила мальчика и сбежала на легковушке серебряного цвета. Похитительница с черными волосами, в очках, была одета в жилет синего цвета и джинсы. Сейчас злоумышленницу разыскивает полиция, в регионе введен план-перехват. Если вам стала известна информация о возможном местонахождении разыскиваемой, просим незамедлительно сообщать по тел.: «102», – говорится в сообщении.

Как говорится в сообщении на Facebook-странице паблика «Киев оперативный», похитительница приехала на автомобиле Daewoo Lanos серебряного цвета, номер 68268KE.

Как ранее сообщал УНИАН, в апреле в Киеве похитили 3-летнего мальчика.