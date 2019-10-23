Похищение младенца на Киевщине: полиция нашла автомобиль, на котором увезли малыша

Водитель автомобиля дает показания правоохранителям.

Полиция нашла автомобиль, на котором был похищен 3-месячный младенец, но местонахождение похитительницы и малыша еще не установлено.

Об этом сообщает полиция Киевской области в социальной сети Facebook.

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В частности, в 15:20 дан отбой по полицейскому плану-перехвату автомобиля, введенному после похищения младенца. "Авто по ориентировке остановила патрульная полиция Киева", - говорится в сообщении.

"Сейчас водитель дает показания следователям. Криминальная полиция Киевской области проводит неотложные поисковые мероприятия для установления местонахождение похитительницы и малыша", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Киевской области полиция ввела план-перехват из-за похищения 3-месячного младенца в поселке Коцюбинское. Злоумышленница, которая похитила младенца, выдала себя за волонтера по обмену детских вещей.