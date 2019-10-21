Во Львове столкнулись две маршрутки: 11 пострадавших (видео)

Пострадавшие госпитализированы в больницу в состоянии средней тяжести.

Во Львове в результате столкновения двух маршруток пострадали 11 человек.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Авария произошла в полдесятого утра возле остановки. В салоне обоих автобусов находились много пассажиров. Десятерых из них с ушибами и порезами от разбитого стекла забрали в больницу. Травмы получил также один из водителей. Состояние пострадавших – средней тяжести.

Водитель другого автобуса не получил ни царапины. По его словам, авария произошла, когда он выезжал от остановки – в это время в его транспортное средство сзади врезалась другая маршрутка.

Как сообщал УНИАН, во Львовской области 14-летний мотоциклист, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на пешехода.