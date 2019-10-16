Во Львовской области пьяный 14-летний подросток на мотоцикле сбил пешехода

В результате ДТП травмированы водитель мотоцикла, его пассажир и пешеход.

На Львовщине 14-летний мотоциклист, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на пешехода.

Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области, ДТП произошло 15 октября около 2.25 на автодороге «Жидачов-Журавно» в одном из сел Жидачовского района.

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Как предварительно установили правоохранители, 14-летний местный житель, управляя мотоциклом «Спарк», совершил наезд на пешехода, 26-летнего жителя города Стрый. Вследствие ДТП телесные повреждения получили пешеход, водитель мотоцикла и его 16-летний пассажир.

По заключению медиков, водитель двухколесного транспортного средства находился в состоянии алкогольного опьянения. Также установлено, что водительского удостоверения он не получал.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.