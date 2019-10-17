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В Днепре пьяный мужчина включил в квартире газ, чтобы взорвать многоэтажку

17:55, 17 октября 2019
Происшествия
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Происшествие имело место 16 октября / фото: УНИАН

В Днепре выпивший мужчина включил в квартире газ, угрожая покончить жизнь самоубийством и подорвать многоквартирный дом на проспекте Героев.

Об этом сообщили в управлении патрульной полиции Днепропетровской области.

Происшествие произошло 16 октября около 19 часов. Злоумышленник сам позвонил по спецлинии «102», сообщив, что вскоре произойдет взрыв в многоквартирном доме.

Патрульные прибыли на место происшествия. Когда поднялись в квартиру на этаж, указанный заявителем, почувствовали запах газа. Двери в квартиру были закрыты. Ее владелец отказывался открыть. После длительных переговоров мужчина все же открыл дверь. На кухне квартиры были открыты газовые конфорки.

Как оказалось, 54-летний хозяин квартиры, который имел признаки алкогольного опьянения, решил совершить самоубийство, а заодно и взорвать дом. Он задержан и передан следователям полиции.

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