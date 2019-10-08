Не ждали полиции: продавцы киевского маркета избили пьяную воровку (видео)
16:05, 08 октября 2019Происшествия
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Женщину вытолкали с пинками после того, как отреагировала сигнализация заведения.
Продавцы одного из магазинов сети «Красный маркет» в Киеве с дракой выгнали женщину в нетрезвом состоянии.
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Видео инцидента опубликовал Киев оперативный.
Женщину вытолкали и нанесли несколько ударов после того, как отреагировала сигнализация заведения. Работники маркета обыскали покупателя и нашли спрятанные за пазухой носки.
Как сообщал УНИАН, в пункте пропуска «Ягодин» на границе с Польшей, пограничники задержали грузовик с контрабандной брендовой одеждой на сумму более 12 млн гривен.
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