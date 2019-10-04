В Украину под видом "секонд-хенда" пытались ввезти брендовую одежду на 12 миллионов гривень

Согласно документам, так называемый детский «секонд-хенд» везли из Бельгии в Киев с гуманитарной целью.

В пункте пропуска «Ягодин» на границе с Польшей пограничники задержали грузовик с контрабандной брендовой одеждой на сумму более 12 млн грн.

Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, о возможной попытке незаконной перевозки товаров сотрудники ведомства узнали заблаговременно.

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Отмечается, что охранники госграницы организовали взаимодействие с представителями Волынской таможни и направили на углубленный осмотр транспортное средство, которое подозревалось в перевозке контрабанды.

Согласно документам, прицепом грузовика «Рено» из Бельгии везли гуманитарный груз (преимущественно для детей): игрушки, зимнюю одежду, рубашки, зонтики и тому подобное. Все без исключения вещи в грузовике числились как бывшие в употреблении. Их направляли в адрес одного из киевских благотворительных фондов.

«Уже после открытия грузовика стало понятно, что его содержание не соответствует заявленному в документах. Из кузова выгрузили около четырёх тонн нового товара: рубашки, брюки, юбки - почти 8000 единиц товаров больше сотни наименований. Сумма оценки задержанного груза составляет около 12 млн грн», - говорится в сообщении.

В отношении руководителя фирмы-отправителя составлен протокол о нарушении таможенных правил (ст.483 ТКУ). За такое нарушение Таможенный кодекс предусматривает конфискацию товара и штраф в размере полной стоимости изъятого.