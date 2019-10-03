Дело "демона"-убийцы мастера тату на Тернопольщине получило продолжение (фото)

У подозреваемого нетипичная внешность – закрашенные в черный цвет белки глаз, заостренные клыки зубов и раздвоенный язык.

Полиция сегодня направила в Тернопольский горрайонный суд обвинение в отношении 25-летнего тернополянина, который убил подругу, нанеся ей более 50 ударов ножом.

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, в ходе рассмотрения дела тернополянин проходил стационарную психолого-психиатрическую экспертизу в Хмельницком.

Согласно ее результатам, мужчину признали вменяемым.

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Поэтому полиция сегодня направила в Тернопольский горрайонный суд производство по п.4 ч.2 ст. 115 УКУ (умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью), которая предусматривает от 10 до 15 лет лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, преступление произошло в ночь с 15 на 16 апреля. Тернополянин пришел домой к знакомой, чтобы завершить ранее набитое тату. Из-за ссоры, которая возникла между ними во время общения, он набросился на 27-летнюю татутровщицу и начал ее бить ножом.

На теле потерпевшего судебно-медицинский эксперт обнаружил более 50 колото-режущих ран.

Женщина умерла в результате массивной потери крови. На ее шее также обнаружили следы от укусов клыками.

После убийства мужчина скрылся. Задержали его 17 апреля, а на следующий день суд избрал ему меру пресечения – содержание под стражей.

У подозреваемого нетипичную внешность – закрашенные в черный цвет белки глаз, заостренные клыки зубов и раздвоенный язык.