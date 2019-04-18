Подробности жуткого убийства в Тернополе: у зарезанной девушки нашли следы укусов на шее (видео)

Это может стать весомым доказательством против подозреваемого в убийстве.

В Тернополе убили мастера тату Татьяну Подашевскую. Девушке было 27 лет.

Несколько ножевых ранений не оставили пострадавшей ни одного шанса на жизнь. Ее нашли мертвой утром в съемной квартире на восьмом этаже многоэтажки в спальном микрорайоне Тернополя, где Татьяна и ее сожитель проживали последние несколько лет, говорится в сюжете ТСН.

"Они были примечательны, так как были все в татуировках. Имели тату-салон свой", - говорят соседи.

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Из собственных источников ТСН удалось узнать, что недавно сожитель съехал от девушки жить в Винницу, и в ночь убийства его в квартире не было. Копы разыскивают товарища пары 26-летнего Андрея Горбатюка, которого подозревают в убийстве. На сайте полиции фото человека необычной внешности, а в ориентировке обозначены приметы: клыки во рту и глаза, как у демона. О замеченном подозреваемом просят сразу сообщать правоохранителям.

Внешность парень кардинально изменил пять лет назад. У него разрезанный пополам язык, измененная форма ушей, сделан татуаж глаз. Цвет белков меняла именно Подашевская, которую нашли убитой. Кроме того, у парня есть вшитые под кожу головы небольшие рога. По информации местных журналистов, мама парня рассказала, что в ночь убийства сын вернулся домой и признался в убийстве, после чего взял из дома несколько сотен долларов, переоделся и ушел из квартиры.

Тату-салон, в котором работала Татьяна, сейчас закрыт – скорее всего, она обслуживала клиентов на дому.

Следствие устанавливает, действительно был Горбатюк у нее в гостях этой ночью. И похоже, есть доказательства этого – из надежных источников в правоохранительных органах стало известно, что на шее убитой были характерные раны от клыков, словно девушку кто-то погрыз.