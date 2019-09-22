Под Одессой на работников нацпарка напали браконьеры

Нападавшие организовали канал по вылову кефали.

В Одесской области ночью 21 сентября на начальника службы госохраны напала группа браконьеров, когда тот проводил осмотр гардов на территории национального парка «Тузловские лиманы».

Об этом в Facebook сообщила и.о. директора нацпарка Ирина Выхристюк.

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По словам женщины, нападавшие организовали канал по вылову кефали, полиция производство не расследует.

Кроме этого, и.о. директора утверждает, что браконьеры связаны с начальником рыбоохранного патруля, который приказом разрешил отлов мигрирующих видов рыбы. Решение отменил суд в прошлом году.

Группа мужчин украли планшет и фонарь, пыталась повредить авто.

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