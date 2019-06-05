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На одесском побережье нашли мертвого дельфиненка со срезанным плавником

12:45, 05 июня 2019
Экология
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Тело дельфина обнаружила местная жительница / фото Facebook Евы Поляк

Об этом в Facebook сообщила местная жительница Ева Поляк, которая нашла мертвое животное.

По ее словам, тело дельфина обнаружено в Лузановке (курортная зона в Суворовском районе города).

«Спинной плавник полностью срезан, попытались отрезать хвост и грудной левый. Бросили, потому что, видно, не тот инструмент – кости со связками пилить», - сообщила одесситка, отметив, что подобные случаи она уже встречала раньше.

Гибель дельфиненка возмутила горожан / фото Facebook Евы Поляк

Гибель дельфиненка возмутила горожан. Многие тиражируют фотографии мертвого животного, сделанные Поляк и выложенные ею в Facebook.

В комментариях люди пишут, что, скорее всего, дельфиненок попал в сети к браконьерам. Плавник был срезан злоумышленниками во время извлечения детеныша из сетей, которого потом выбросили умирать в море.

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Теги: #гибель#Одессапогода в Одессе