В Днепре задержали наркоторговца, у которого изъяли более килограмма «товара» - СБУ

Наркотики он реализовывал на территории Днепра и других регионов Украины методом так называемых «закладок».

В Днепре задержан житель областного центра, который реализовал оптовые партии наркотических средств и психотропных веществ.

Об этом говорится в сообщении СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что задержанный получал через сервисы почтовой связи наркотики для перепродажи. Наркотики он реализовывал на территории города и других регионов Украины методом так называемых «закладок». Для поиска клиентов наркоделец создал и администрировал специализированный сайт, а также использовал один из Интернет-коммуникаторов.

Читайте такжеВ Запорожской области изъяли наркотиков на 20 миллионов гривень (фото)

Во время санкционированных следственных действий правоохранители изъяли по месту жительства фигуранта дела каннабис, метамфетамин, МДМА, амфетамин и ЛСД, общим весом более килограмма. Стоимость изъятого составляет около 750 тысяч гривен по ценам «черного» рынка.

Также обнаружены деньги, полученные незаконным путем, компьютерная техника и мобильные телефоны с вещественными доказательствами противоправной деятельности.

В настоящее время решается вопрос об уведомлении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины, продолжаются следственно-оперативные мероприятия для установления и привлечения к ответственности других лиц, причастных к незаконным действиям.

Проверяется информация о причастности злоумышленника к поиску и переправке за границу лиц для работы в сфере наркобизнеса в одной из соседних стран.