В Чернигове разоблачили нарколабораторию по изготовлению психотропных веществ

Подозреваемые устроили поджог, чтобы уничтожить доказательства.

Сотрудники Службы безопасности Украины прекратили в Чернигове деятельность нарколаборатории по изготовлению особо опасных наркотических и психотропных веществ.

Об этом сообщили в пресс-группе управления СБУ в Черниговской области.

Согласно сообщению, оперативники спецслужбы установили, что двое жителей областного центра организовали нарколабораторию в одном из частных гаражных помещений.

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По информации СБУ, ежемесячно наркодельцы изготавливали более двух килограммов психотропов, «прибыль» от реализации которых составила около 300 тысяч гривен. «Злоумышленники сбывали «товар» через разветвленную сеть дилеров, наркотики также можно было заказать на одном из веб-ресурсов сети Интернет», – говорится в сообщении.

Правоохранители задержали двух организаторов наркобизнеса во время подготовки к реализации очередной партии психотропов. Пытаясь уничтожить доказательства своей противоправной деятельности, злоумышленники устроили поджог помещения, где происходило изготовление наркотиков. Во время проведения санкционированных обысков правоохранители изъяли почти килограмм амфетамина, а также химические соединения и оборудование для его изготовления. Изъятые предметы и вещества направлены на экспертизу.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины продолжаются дальнейшие следственно-оперативные действия. Решается вопрос об избрании фигурантам дела меры пресечения и объявления о подозрении в совершении преступления.

Операция по изобличению злоумышленников проводились совместно с Национальной полицией под процессуальным руководством прокуратуры.