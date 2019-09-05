"Завуч с идеальной репутацией": появились шокирующие подробности о горе-опекунше из Днепра, державшей сына на цепи

Правоохранители также подозревают, что женщина добивалась того, чтоб детям дали инвалидность для получения выплат на детей.

Женщина, державшая 8-летнего приемного сына на цепи, ранее была соцработником, а в последнее время работала завучем одной из школ в Днепре.

Чиновники говорят, что ее репутация была безупречной: педагог, сама вырастила двух сыновей и сейчас воспитывала четверых детей, трое из которых - приемные, сообщают "Факты".

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Как рассказала, начальник управления службы по делам детей Днепровского горсовета Анна Довготько, когда в комнату общежития, где проживала семья, приехали правоохранители, они увидали, что мальчик сидел прикованный к креслу и с завязанными глазами. Когда повязку сняли мальчик зажмурился и улыбнулся. Видимо, для ребенка это было уже привычное состояние, подметила чиновница.

"Стасик (так зовут мальчика) в свои 8 лет практически не разговаривает. Когда я спросила, где найти ключ, чтобы открыть замок, который был у него на шее, мальчик пальчиком указал на полку на противоположной стене - там действительно был ключ. Когда мы его освободили, он жестами показал, что хочет кушать. 13-летняя дочь опекуна знала, где лежал ключ, но освободить ребенка боялась - ведь мать приказала держать Стасика на цепи. Девочка рассказала нам, что, уходя на работу, мама постоянно сажала Стаса на цепь и приказывала ей кормить его только в определенные часы. Я спросила, когда они ели. Оказалось, последний раз в восемь утра - то есть почти за семь часов до нашего визита. А Стасика в этот день опекун намеренно лишила обеда — по словам дочки, за то, что «он плохо себя вел». Сама девочка очень боялась маму. Когда я сказала, что нам придется увезти отсюда и ее, и детей, она сразу согласилась", - рассказала Довготько.

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Она отметила, что репутация 56-летней горе-опекунши действительно была безупречной и соцработники ей доверяли.

"Завуч школы, бывший соцработник, мать-героиня, - говорит Анна Довготько. - Очевидно, тут сработал человеческий фактор - коллеги из службы по делам детей слишком ей доверяли и, возможно, не проверяли ее так, как должны были. Эта женщина с 2005 года работала в службе по делам детей Индустриального района Днепра. В 2008 году она исполняла обязанности начальника службы по делам детей. Это человек из нашей сферы. Потом она работала в городском центре социальной службы детей, семьи и молодежи в должности юрисконсульта. Она была очень активной, выступала за защиту прав детей, участвовала во всевозможных мероприятиях. О ней и ее активной гражданской позиции знал весь город. И у нее было много полезных знакомств".

Правоохранители также подозревают, что женщина добивалась того, чтоб детям дали инвалидность. Когда опекунша забирала детей в 2016 году, только у 8-летнего Стасика наблюдались незначительные отклонения в развитии.

"А уже когда дети были под ее опекой, у каждого из них появились диагнозы. Стасику дали инвалидность по психиатрии, причем группы А (это самая тяжелая форма инвалидности). Хотя сначала у него наблюдалась всего лишь легкая умственная отсталость. Психиатрический диагноз появился и у Ангелины. Специалисты из центра реабилитации, которые сейчас работают с этой девочкой, не понимают, откуда взялся этот диагноз - по их словам, Ангелина - абсолютно адекватный ребенок", - отметила чиновница.