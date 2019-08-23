цей матеріал доступний українською

В Днепре женщина обмотала 8-летнего ребенка скотчем и посадила на цепь: полиция открыла три дела (фото)

15:06, 23 августа 2019
Происшествия
203 0
В Днепре женщина издевалась над детьми / фото полиции

Читайте такжеНа Луганщине отец посадил на цепь 6-летнего сына (фото)

21 августа полицейские получили анонимное сообщение о насилии над детьми. Приехав по заявленному адресу для проверки, правоохранители увидели 8-летнего мальчика с завязанными глазами, прикованного к дивану и обмотанного скотчем. Мальчика освободили и направили для прохождения судебно-медицинской экспертизы.

Как выяснили полицейские, женщина, которая это совершила, воспитывает четырех детей 4, 6, 8 и 13 лет. Для младших троих она является опекуном. Сейчас всех детей изъяли из семьи и поместили в центр социально-психологической реабилитации.

Открыты три уголовных дела по ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), 127 (истязание) и 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, относительно которого установлена опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины. По месту проживания детей провели обыски.

фото полиции

Как сообщал УНИАН, 5 августа на Киевщине задержали таксиста, который приковал пассажира цепью в подвале из-за долга.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Днепр#детипогода в Днепре