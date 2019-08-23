В Днепре женщина обмотала 8-летнего ребенка скотчем и посадила на цепь: полиция открыла три дела (фото)

Как выяснили полицейские, женщина, которая это совершила, воспитывает четырех детей 4, 6, 8 и 13 лет. Для младших троих она является опекуном.

Полиция Днепра открыла три уголовных производства из-за издевательств женщины над детьми.

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21 августа полицейские получили анонимное сообщение о насилии над детьми. Приехав по заявленному адресу для проверки, правоохранители увидели 8-летнего мальчика с завязанными глазами, прикованного к дивану и обмотанного скотчем. Мальчика освободили и направили для прохождения судебно-медицинской экспертизы.

Как выяснили полицейские, женщина, которая это совершила, воспитывает четырех детей 4, 6, 8 и 13 лет. Для младших троих она является опекуном. Сейчас всех детей изъяли из семьи и поместили в центр социально-психологической реабилитации.

Открыты три уголовных дела по ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), 127 (истязание) и 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, относительно которого установлена опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины. По месту проживания детей провели обыски.

Как сообщал УНИАН, 5 августа на Киевщине задержали таксиста, который приковал пассажира цепью в подвале из-за долга.