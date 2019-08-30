Спасатели ликвидировали масштабный пожар на полиграфическом предприятии возле Львова
Спасатели ликвидировали пожар на территории складского здания полиграфического предприятия в селе Чишки Львовской области.
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Об этом сообщается на странице ГСЧС Украины в Facebook.
«В 18:17 пожар на территории ООО «Ника Друк» в с. Чишки Пустомытовского района Львовской области был ликвидирован», - говорится в сообщении.
В ГСЧС добавили, что к тушению пожара было привлечено 114 спасателей и 30 единиц техники.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 30 августа, после обеда вспыхнул пожар на территории складского здания предприятия «Ника Друк» в селе Чишки Пустомытовского района Львовской области. Предприятие специализируется на производстве упаковочных материалов, промышленной и бытовой химии.
В пресс-центре ГУ ГСЧС во Львовской области сообщали о двух пострадавших в результате пожара.
Село Чишки расположено недалеко от кольцевой дороги Львова, расстояние до центра Львова – около 10 км.