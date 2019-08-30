Возле Львова горит полиграфическое предприятие, есть пострадавшие (фото, видео)

К тушению привлечены более 100 человек личного состава и 30 единиц техники. Жителей близлежащих населенных пунктов призывают не выходить на улицу и не выпускать детей.

Возле Львова произошел масштабный пожар на полиграфическом предприятии, которое специализируется на производстве упаковочных материалов, промышленной и бытовой химии; в настоящее время известно о двух пострадавших.

Как сообщила сотрудник пресс-центра ГУ ГСЧС во Львовской области Кристина Авдеева, сегодня, 30 августа, в 13:49 поступило сообщение о пожаре в селе Чишки Пустомытовского района.

Пожар возник на открытой территории складских помещений. На место происшествия были направлены подразделения ГСЧС Львовщины по повышенному номеру вызова.

«На открытой территории горит одноэтажное складское помещение с легковоспламеняющимися веществами. В 15:44 пожар локализован на площади 2 тыс. кв. м. Огонь перекинулся на рядом расположенное двухэтажное административное здание. В настоящее время огнем уничтожен один грузовой автомобиль и два легковых автомобиля, существует угроза возгорания еще транспортных средств, находящихся на территории предприятия», - рассказала Авдеева.

Она также сообщила, что в настоящее время известно о двух пострадавших работниках предприятия, один из которых отказался от госпитализации, другого доставили в больницу.

Ликвидация пожара продолжается.

К тушению привлечены 114 человек личного состава и 30 единиц техники ГСЧС.

Председатель Львовской ОГА Маркиян Мальский призвал жителей района, где горит предприятие, без необходимости не выходить на улицу и закрыть окна.

«На складе растворителей ООО возник пожар. Лучше без надобности не выходите в этом районе на улицу и закройте окна», - написал на своей странице в Facebook глава Львовской ОГА.

На странице в Facebook Давыдовского сельского совета объединенной территориальной громады также призывают жителей всех сел Давыдовской ОТГ, с целью обеспечения безопасности собственного здоровья, позакрывать окна и не выпускать детей из домов.

«В селе Чишки масштабный пожар на одном из предприятий. Просьба к жителям всех сел Давыдовской ОТГ, с целью обеспечения безопасности собственного здоровья, закройте окна и двери, не выходите на улицу и не выпускайте детей из домов. Продолжается ликвидация пожара», - говорится в заметке.

Как стало известно УНИАН, пожар вспыхнул на территории предприятия «Ника Печать», которое специализируется на производстве упаковочных материалов, промышленной и бытовой химии. На территории предприятия большое количество легковоспламеняющихся и горючих материалов.

Село Чишки Пустомытовского района находится недалеко от кольцевой дороги Львова, расстояние до центра Львова - около 10 км.