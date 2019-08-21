"Заказное убийство" матери и дочери под Киевом оказалось спецоперацией СБУ (фото)

Владелец промышленно-строительной компании "заказал" за 50 тысяч долларов убийство бывшей жены и ее дочери из-за нежелания делить имущество после развода.

В Службе безопасности Украины заявляют об инсценировке заказного убийства двух женщин в Броварах Киевской области.

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Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, оперативники Службы безопасности Украины получили информацию, что житель Броваров, который является владельцем промышленно-строительной компании, через посредника подыскивает исполнителя для совершения убийства. Установлено, что злоумышленник "заказал" бывшую жену и ее дочь из-за судебных споров по разделу имущества после развода. По полученной информации, бывшие супруги оспаривал через суд право собственности, в частности на доли в бизнесе, недвижимое и движимое имущество, в том числе частный самолет.

За совершение убийства мужчина совместно со своей третьей женой предлагал исполнителю 50 тысяч долларов США.

Для предотвращения особо тяжкого преступления оперативники СБУ вывели посредника на условного "киллера". Для предоставления "доказательств" был проведен контроль за совершением преступления и осуществлена имитация убийства женщин. Для подтверждения "ликвидации жертв" заказчику сделаны соответствующие постановочные фото и обнародована информация об их исчезновении.

Правоохранители задержали по местам жительства организатора и его жену. Также на одной из улиц Броваров задержан посредник, а в собственном доме - его жена, с которой он был в сговоре.

Решается вопрос относительно сообщения фигурантам дела о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 14, п. 11 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

Операция по разоблачению и задержанию злоумышленников проводилась спецподразделением по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Главного управления СБУ в г. Киеве и Киевской области совместно со следователями полиции под процессуальным руководством прокуратуры Киевской области.