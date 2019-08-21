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Исчезновение под Киевом матери и дочери: женщин убили по заказу

00:58, 21 августа 2019
Происшествия
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Женщины пропали по дороге в Киев / фото Нацполиция

Как сообщила в соцсетях пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган, обеих женщин убили. 

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Заказчиком преступления выступил бывший муж Надежды Головач, который в суде оспаривает имущество после развода. По словам Сарган, мужчина действовал в сговоре с нынешней женой. "Заказал и проплатил убийство потерпевшей и ее дочери, воспользовавшись для этого услугами ранее судимого за умышленные убийства. Жизни двух человек заказчики оценили в $ 50 тысяч", - заявила пресс-секретарь руководителя ГПУ.

Правоохранители задержали четырех подозреваемых в организации и исполнении заказного убийства. Их ожидает избрание меры пресечения. По словам Сарган, в этом деле задержали всех фигурантов. Помощь прокуратуре и полиции оказывали также сотрудники СБУ. 

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Теги: #убийство#Киевщинапогода в Киеве