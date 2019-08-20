В Днепре мужчина возил под сиденьем авто гранату и взрывчатку под капотом (видео)
13:56, 20 августа 2019Происшествия
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Автомобиль остановили за нарушение правил дорожного движения.
Мужчина сам признался патрульным, что спрятал тротиловую шашку под капотом авто / Фото: Информатор
В Днепре 20 августа патрульные обнаружили в салоне водителя автомобиля "BMW" РГД-5, а под капотом – тротиловую шашку.
Об этом сообщает Информатор.
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Автомобиль остановили в пять утра за нарушение правил дорожного движения.
За рулем находился ранее судимый мужчина. Правоохранители провели поверхностную проверку авто и нашли гранату РГД-5 под водительским сиденьем. После этого мужчина признался, что под капотом находится взрывчатка.
Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу и взрывотехников.
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