В Днепре мужчина возил под сиденьем авто гранату и взрывчатку под капотом (видео)

Автомобиль остановили за нарушение правил дорожного движения.

В Днепре 20 августа патрульные обнаружили в салоне водителя автомобиля "BMW" РГД-5, а под капотом – тротиловую шашку.

Об этом сообщает Информатор.

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Автомобиль остановили в пять утра за нарушение правил дорожного движения.

За рулем находился ранее судимый мужчина. Правоохранители провели поверхностную проверку авто и нашли гранату РГД-5 под водительским сиденьем. После этого мужчина признался, что под капотом находится взрывчатка.

Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу и взрывотехников.

Как сообщал УНИАН, в центре Киева, на перекрестке улиц Саксаганского и Льва Толстого, Range Rover после столкновения с Tesla сбил трех пешеходов.