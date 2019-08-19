На Киевщине по дороге в столицу исчезли мать с дочкой, полиция нашла их авто

В салоне автомобиля правоохранители обнаружили личные вещи пропавших женщин, а на машине - отпечатки пальцев и биологические образцы.

Сотрудники полиции нашли в Киевской области автомобиль, на котором ехали пропавшие 17 августа мать с дочкой – 31-летняя Юлия Зайковская и 53-летняя Надежда Головач.

Об этом говорится в сообщении областной полиции.

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Юлия Зайковская и ее мать Надежда Головач выехали на автомобиле Тойота из Броваров в направлении столицы и исчезли.

Автомобиль «Toyota Rav4», госномер АІ 2662 ЕЕ, разыскали сотрудники полиции Киевщины на территории Броварского района.

В салоне автомобиля полицейские обнаружили и изъяли документы на транспортное средство, водительское удостоверение, личные вещи пропавших женщин. Во время осмотра на автомобиле эксперт обнаружил отпечатки пальцев и биологические образцы.

В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению местопребывания Юлии Зайковской и Надежды Головач.

Как сообщал УНИАН, в Киеве в Русановском канале выловили расчлененное тело убитой женщины.