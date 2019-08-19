В центре Киева джип врезался в толпу пешеходов (фото)

По словам очевидцев, Range Rover протаранил несколько автомобилей и вылетел на пешеходную зону.

В центре Киева, на перекрестке улиц Саксаганского и Льва Толстого Range Rover после столкновения с Tesla сбил трех пешеходов.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Киева.

Читайте такжеСотрудница НАБУ попала в ДТП: ведомство начало расследование

"По предварительной информации, после столкновения на перекрестке Range Rover и Tesla внедорожник отбросило на людей. В результате водитель Tesla и трое пешеходов получили травмы различной степени тяжести. Сейчас им оказывают необходимую медицинскую помощь", - сказано в сообщении.

По информации СМИ, в аварии также участвовали автомобили Honda и Dodge.

Как рассказали «Киев оперативный» очевидцы ДТП, виновником аварии является водитель Range Rover.

По информации издания, на место аварии приехал человек, который заявил, что он и есть водитель Range Rover (номерной знак BH7777CX). Хотя очевидцы говорят, что на самом деле за рулем был другой мужчина, в состоянии алкогольного опьянения.

По данным dtp.kiev.ua, водитель Range Rover "пытался проехать Саксаганского поперек на красный, словил Tesla и, сбив 4 пешеходов, протаранил встречный Honda и Dodge".

Издание сообщает, что виновник пытался скрыться в офисе Новой почты. Позже к нему якобы приехал личный врач, который якобы оценил состояние водителя "как очень тяжелое и требующее санатория".