цей матеріал доступний українською

В центре Львова задержали голого израильтянина (фото)

17:09, 19 августа 2019
Происшествия
138 0
У многодетного мужчины изъяты наркотические вещества / Фото: varta1.com.ua

Об этом сообщает Варта1.

Читайте такжеВ США пара занялась сексом на полицейской парковке

После того, как мужчину доставили в райотдел и выяснили адрес его проживания, патрульные приехали к нему домой, по адресу: площадь Рынок, 42. Там у его жены они изъяли наркотические вещества.

Отмечается, что в семье есть трое детей, младенец и дети постарше - 5 и 16 лет.

Женщина предположительно находилась под действием наркотических средств, она признала, что употребляла «травку». Действия своего мужа, который бегал голым по центру Львова, женщина не прокомментировала.

Фото: varta1.com.ua

Как сообщал УНИАН, 12 августа в Черновцах сняли нетрезвую пару, которая занималась сексом прямо на улице на одной из летних площадок.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Львов#Израильпогода во Львове