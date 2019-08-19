В центре Львова задержали голого израильтянина (фото)
17:09, 19 августа 2019Происшествия
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У гражданина Израиля есть жена и трое детей.
У многодетного мужчины изъяты наркотические вещества / Фото: varta1.com.ua
В центре Львова в воскресенье, 18 августа, задержали израильтянина, который голым бегал по городу.
Об этом сообщает Варта1.
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После того, как мужчину доставили в райотдел и выяснили адрес его проживания, патрульные приехали к нему домой, по адресу: площадь Рынок, 42. Там у его жены они изъяли наркотические вещества.
Отмечается, что в семье есть трое детей, младенец и дети постарше - 5 и 16 лет.
Женщина предположительно находилась под действием наркотических средств, она признала, что употребляла «травку». Действия своего мужа, который бегал голым по центру Львова, женщина не прокомментировала.
Фото: varta1.com.ua
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