В центре Львова задержали голого израильтянина (фото)

У гражданина Израиля есть жена и трое детей.

В центре Львова в воскресенье, 18 августа, задержали израильтянина, который голым бегал по городу.

Об этом сообщает Варта1.

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После того, как мужчину доставили в райотдел и выяснили адрес его проживания, патрульные приехали к нему домой, по адресу: площадь Рынок, 42. Там у его жены они изъяли наркотические вещества.

Отмечается, что в семье есть трое детей, младенец и дети постарше - 5 и 16 лет.

Женщина предположительно находилась под действием наркотических средств, она признала, что употребляла «травку». Действия своего мужа, который бегал голым по центру Львова, женщина не прокомментировала.

Как сообщал УНИАН, 12 августа в Черновцах сняли нетрезвую пару, которая занималась сексом прямо на улице на одной из летних площадок.