Пьяная парочка поплатилась за секс прямо посреди улицы в Черновцах (фото, видео 18+)

За страсть на публике паре грозит административный арест на срок до 15 суток.

12 августа в Черновцах сняли нетрезвую пару, которая занималась сексом прямо на улице на одной из летних площадок.

Видео инцидента показали в Telegram-канале "Х**овые Черновцы". На записи видно двух нетрезвых людей, которые страстно обнимаются на летней площадке на улице Бережанской. Сидя на стуле, они пытаются заниматься сексом.

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На место инцидента прибыли патрульные. Появление правоохранителей удивило любовников, ведь они не считали свои действия нарушением, передает ТСН.

"Пара выражалась нецензурной бранью, на законные требования не реагировала. После задержания обоих доставили в Черновицкий областной наркологический диспансер, где они прошли освидетельствование на состояние опьянения", - сообщила старший инспектор пресс-службы управления патрульной полиции в Черновицкой области Вита Криворучко.

Сейчас нетрезвыми любовниками занимаются следователи. По словам специалиста отдела коммуникации ГУНП в Черновицкой области Татьяны Андрейчук, любовники отказались проходить проверку на уровень алкоголя в крови.

За страсть на публике паре может грозить арест на срок до 15 суток по статье 173 "Мелкое хулиганство" Кодекса Украины об административном правонарушении.