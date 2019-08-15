СБУ имитировала убийство мужчины, которого "заказал" полицейский (фото, видео)

Майор полиции «заказал» убийство местного жителя, который якобы обидел его близкого родственника.

Сотрудники Службы безопасности Украины предотвратили совершение заказного убийства и задержали организатора – следователя одного из районных отделов Главного управления Национальной полиции в Запорожской области.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы получили информацию, что майор полиции через посредника подыскивает среди лиц с криминальным прошлым исполнителя для совершения убийства. Правоохранители установили, что полицейский «заказал» местного жителя, который якобы обидел его близкого родственника.

С целью предупреждения особо тяжкого преступления оперативники спецслужбы вывели посредника на условного «киллера». Сотрудники СБУ задокументировали встречу заказчика и посредника с «исполнителем», на которой обговаривались детали преступления. За совершение убийства полицейский предлагал 4 тыс. долларов.

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Для предоставления «доказательств ликвидации жертвы», в соответствии с требованиями ст. 271 Уголовного процессуального кодекса Украины, сотрудники спецподразделения провели контроль за совершением преступления и осуществили имитацию убийства мужчины в собственном доме. Также было сделано постановочные фото с «телом жертвы» для дальнейшей демонстрации заказчику подтверждения выполненного задания.

Правоохранители задержали посредника в центре Запорожья после получения «доказательств» выполнения убийства и передачи первой половины денег. Сразу после этого организатор преступления был задержан недалеко от места работы.

Благодаря проведенной спецоперации правоохранители не только предупредили убийство, но и разоблачили непосредственного заказчика.

Видео СБУ

В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 15, п. 11 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины решается вопрос об объявлении фигурантам дела о подозрении в совершении преступления и избрания меры пресечения.

Операция по разоблачению и задержанию злоумышленников проводились совместно с территориальным управлением ГБР, расположенным в Мелитополе, под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры.

Продолжаются следственно-оперативные действия.

Как сообщал УНИАН, 29 мая 2018 года стало известно, что в Киеве убили российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко. 30 мая председатель СБУ Василий Грицак сообщил, что журналист жив, а инсценировка его убийства была спецоперацией. СБУ задержала гражданина Украины Бориса Германа, которого, по данным СБУ, для организации убийства наняли российские спецслужбы.