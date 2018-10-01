Бабченко обвинил в заказе своего убийства "повара Путина"

Это преступление было частью плана дестабилизации ситуации в Украине.

Российский журналист Аркадий Бабченко обвинил в заказе его убийства российского бизнесмена Евгения Пригожина.

Об этом он написал в Facebook.

По его словам, российские власти планировали теракты и убийства российских оппозиционеров 26 мая — в день проведения финала Лиги чемпионов УЕФА в Киеве. Как написал журналист, к тому же в Литве планировалось убийство политического беженца из России, который получил убежище в Британии.

Бабченко утверждает, что заказчиком убийств российских оппозиционеров есть Пригожин.

По словам журналиста, Пригожин заказал его убийство после того, как он публиковал посты с критикой бизнесмена в Facebook.

«Здесь важен бэкграунд. Очевидно, Евгений Пригожин очень не любит, когда о нем начинают писать в газетах. Юлия Латынина заинтересовалась его персоной, и получила четыре нападения — два раза ее обливали фекалиями, выследив на пути на работу, один раз поджигали машину, а когда эти предупреждения не сработали, пытались уже убить, опрыскать дом ядом... К чему тут я? А очень просто. Незадолго до заказа меня об Пригожина начал писать я», — написал Бабченко.

«Я думаю, что именно этими своими постами я переключил внимание на себя и именно из-за текстов о частной застенке Пригожина первой жертвой был выбран именно я. Два в одном. И выполнение государственного заказа на дестабилизацию обстановки в Украине, и личная месть», — добавил он.

Напомним, информация о том, что Бабченко был застрелен в своем доме в Киеве, появилась вечером 29 мая. На следующий день СБУ и генпрокуратура показали его живого и заявили, что это была спецоперация, которая позволила выявить вероятного организатора убийства журналиста и получить список людей, которым также может угрожать опасность.

Тогда же силовики сказали, что задержали возможного организатора - исполнительного директора украинско-немецкого СП "Шмайсер" Бориса Германа. Он утверждает, что действительно "заказал" убийство Бабченко бывшему участнику боевых действий на Донбассе Алексею Цимбалюку, однако это была лишь имитация заказа, а на самом деле он действовал под контролем другого лица из одной из украинских спецслужб.

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На суде Герман назвал вероятного заказчика из России - Вячеслава Пивоварника, который родился и вырос в Украине, но некоторое время назад уехал в Россию. Пивоварник, со слов Германа, якобы работал в "личном фонде" президента РФ Владимира Путина. В Кремле отрицают существование такого фонда. 30 августа 2018 года Голосеевский районный суд Киева приговорил Германа к 4,5 годам лишения свободы, после того как он пошел на сделку со следствием.

Российский бизнесмен Пригожин стал мультимиллионерном после того, как в 2001 году он прислуживал Путину в своем ресторане и понравился ему. За 15 лет после этого обычный ресторатор прошел путь от организации статусных обедов до сервировки церемонии инаугурации президента РФ и многомиллиардных подрядов на питание сотрудников МЧС, московских школьников и военных.

Компании, связанные с Пригожиным, за пять лет получили в России государственные подряды на сумму более 200 млрд рублей (свыше 3 млрд долларов).

В феврале США Предъявили 13 гражданам РФ, в том числе и Пригожину, обвинения по делу о российском вмешательстве в выборы президента США.

Также Пригожин связан с деятельностью т.н. "Частной военной компании Вагнера".