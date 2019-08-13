На киевской Борщаговке горел ТЦ «Квадрат» (видео)

Посетителей и сотрудников торгового центра эвакуировали, обошлось без пострадавших.

На улице Гната Юры в Киеве горел торговый центр «Квадрат». Дым распространился по всему зданию и вызвал среди посетителей и сотрудников панику.

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Как сообщает «Информатор», инцидент произошел около 11:30. Загорелось подвальное помещение.

Спасатели сообщили, что локазилировали возгорание за три минуты. Посетителей и сотрудников торгового центра эвакуировали, обошлось без пострадавших.

На месте работали правоохранители, спасатели и медики. Причины происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Запорожье на заправке взорвался автомобиль.