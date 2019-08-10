В Запорожье на заправке взорвался автомобиль: есть пострадавший (фото)
10:33, 10 августа 2019Происшествия
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Огнем уничтожен один автомобиль и повреждены 2 заправочные колонки.
В Запорожье на АЗС взорвался автомобиль / фото 061.ua
В Запорожье на АЗС взорвался автомобиль, пострадал один человек.
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Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, сегодня в 5.25 в Запорожье на газовой автозаправочной станции во время заправки произошел хлопок газового баллона автомобиля с последующим возгоранием автомобиля, в результате чего пострадал 1 человек.
Подразделениями ГСЧС пожар ликвидирован.
В результате пожара уничтожен один автомобиль и повреждены 2 заправочные колонки.
В результате пожара пострадал человек / фото 061.ua
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