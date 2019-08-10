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В Запорожье на заправке взорвался автомобиль: есть пострадавший (фото)

10:33, 10 августа 2019
Происшествия
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В Запорожье на АЗС взорвался автомобиль / фото 061.ua

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Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, сегодня в 5.25 в Запорожье на газовой автозаправочной станции во время заправки произошел хлопок газового баллона автомобиля с последующим возгоранием автомобиля, в результате чего пострадал 1 человек.

Подразделениями ГСЧС пожар ликвидирован.

В результате пожара уничтожен один автомобиль и повреждены 2 заправочные колонки.

В результате пожара пострадал человек / фото 061.ua

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Теги: #Запорожье#взрыв на АЗСпогода в Запорожье