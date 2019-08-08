В центре Львова пьяный водитель управлял переполненной маршруткой

У водителя общественного транспорта не оказалось даже водительского удостоверения.

Во Львове патрульные задержали водителя маршрутного такси, который управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, а также не имел при себе водительского удостоверения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе патрульной полиции Львовской области, инцидент произошел вечером 7 августа в центральной части города.

«На улице Госпитальной патрульные остановили маршрутку за нарушение правил дорожного движения. На тот момент в салоне находилось много пассажиров. Инспекторы сразу заметили, что водитель нетрезв, от него слышен запах алкоголя. Драгер подтвердил подозрения полицейских - 1,17 промилле», - сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

Также 53-летний водитель не предоставил правоохранителям удостоверение водителя.

В отношении нарушителя вынесли объединенное постановление за нарушение ПДД и отсутствие необходимых документов на управление транспортным средством. Также, на него составили протокол за управление в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщил на своей странице в Facebook координатор ОО «Варта-1», которое сотрудничает с правоохранительными органами, депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич, инцидент произошел в центре старого города, возле ТЦ «Магнус», где всегда многолюдно и большое движение транспорта. Водителя в состоянии алкогольного опьянения обнаружили за рулем автобуса, который курсирует по маршруту №51.