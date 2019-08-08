На Днепропетровщине 17-летняя девушка умерла на свидании
7 августа в Кривом Роге около 14:30 на линию 102 поступило сообщение о скоропостижной кончине молодой девушки, которая находилась с парнем в одной из квартир многоэтажного дома на Даманском в Кривом Роге.
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На улицу Маршака в Кривом Роге прибыли правоохранители и бригада скорой помощи, передает "Днепровская панорама".
Предварительно на теле признаков насильственной смерти не обнаружено.
Пока лишь известно, что парень и девушка встретились в квартире перед полуднем. Через несколько часов несовершеннолетней девушке стало плохо, а затем неожиданно остановилось сердце.
В деталях произошедшего будут разбираться правоохранители, тело отправлено на СМЭ для установления причин смерти.
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