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На Днепропетровщине 17-летняя девушка умерла на свидании

11:42, 08 августа 2019
Происшествия
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Трагедия произошла в Кривом Роге 7 августа / фото pixabay.com

7 августа в Кривом Роге около 14:30 на линию 102 поступило сообщение о скоропостижной кончине молодой девушки, которая находилась с парнем в одной из квартир многоэтажного дома на Даманском в Кривом Роге.

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На улицу Маршака в Кривом Роге прибыли правоохранители и бригада скорой помощи, передает "Днепровская панорама".

Предварительно на теле признаков насильственной смерти не обнаружено.

Пока лишь известно, что парень и девушка встретились в квартире перед полуднем. Через несколько часов несовершеннолетней девушке стало плохо, а затем неожиданно остановилось сердце.

В деталях произошедшего будут разбираться правоохранители, тело отправлено на СМЭ для установления причин смерти.

Ранее на Николаевщине 16-летний внук зарезал деда, потому что тот прервал компьютерную игру.

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Теги: #смерть#Кривой Рогпогода в Днепре